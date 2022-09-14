Самарканд, Узбекистан, 14 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15 — 16 сентября, будут заложены основы политики противостояния глобальному доминированию Запада. Об этом заявил директор Центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиёр Эргашев, передаёт «Podrobno. uz».

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

По его словам, в противовес коллективному Западу во главе с США формируется дееспособный блок, который имеет возможность и готов противостоять ему в глобальном масштабе.

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«Я думаю, что мы станем свидетелями того, как из региональной организации ШОС начнёт трансформироваться в платформу, которая влияет на глобальные вопросы и процессы», — подчеркнул эксперт.

Также глава исследовательского центра отметил, что в условиях формирующегося многополярного мира старые платформы и форматы сотрудничества между странами начинают уступать место новым площадкам, одна из которых — Шанхайская организация сотрудничества.

«В ШОС присутствуют три формирующихся центра силы — Индия, Китай и Россия, а также две крупные региональные державы — Пакистан и Иран. Поэтому, без сомнений, наряду с БРИКС роль ШОС, как организации, которая представляет интересы незападных стран и включает в себя лидеров противостояния наглому, во многом колониальному давлению Запада на незападный мир, будет увеличиваться», — подытожил Эргашев.

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