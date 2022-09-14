Запорожье, Бывш. УССР, , 16:30 — REGNUM Много боевиков ВСУ скопились сейчас на линии соприкосновения в Запорожской области (территория б. УССР), заявил 14 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Владимир Рогов «Здесь и силы специальных операций, и иностранные боевики, которые завезены в большом количестве, и тероборона и насильно мобилизованные».

По словам представителя Запорожской области, среди воюющих за ВСУ наёмников есть англо- и польскоговорящие.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 сентября, Рогов заявил, что жители региона просят местные власти выдать им оружие.

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