Запорожье, Бывш. УССР, 14 сентября 2022, 16:30 — REGNUM Много боевиков ВСУ скопились сейчас на линии соприкосновения в Запорожской области (территория б. УССР), заявил 14 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
По словам представителя Запорожской области, среди воюющих за ВСУ наёмников есть англо- и польскоговорящие.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 сентября, Рогов заявил, что жители региона просят местные власти выдать им оружие.
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