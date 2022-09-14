Рига, 14 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Группа русскоязычных пенсионеров Латвии обратилась в полицию с просьбой дать четкий комментарий по поводу законности пения советских песен на кухне в дружеской компании. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Катюша»

В письме говорится: «Приближается 13 октября — День освобождения Риги от фашистов. Этот день мы, группа пенсионеров, всегда отмечали особо — собирались за столом, пели, общались. А в нынешнем году в свете всех изменений и ужесточений уже и сомневаемся, не объявлен ли День освобождения Риги от фашистов днем «вне закона»?».

Авторы письма также пояснили, что среди возможных участников песенной вечеринки — российские граждане. «Некоторые из нашей группы имеют российское гражданство — соответственно, боятся депортации, да и другим попасть в «черные списки» не хочется», — говорится в обращении.

Письмо прокомментировал Том Садовскис, руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления: «Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, — такие, например, как «Катюша» и так далее».

Он напомнил, что за нарушение закона налагается административное наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до семидесяти штрафных единиц (350 евро), а на юридическое лицо — до пятисот восьмидесяти штрафных единиц (2900 евро).