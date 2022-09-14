Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Сергей Миронов («Справедливая Россия — За Правду») поздравил жителей Санкт-Петербурга с решением губернатора города Александра Беглова приостановить реновацию. Депутат прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Собственники жилья в многоквартирных домах Петербурга были против проведения реновации по тем условиям, которые подразумевал закон, принятый Законодательным собранием. Граждане любыми доступными способами пытались добиться внимания к проблеме. В итоге Беглов предложил депутатам пересмотреть закон и приостановить некоторые его положения до 2024 года для доработки.

«Я и мои соратники, которых в нашем городе очень много, изначально говорили, что этот закон принимать нельзя. Фактически он позволил сносить что угодно, строить как угодно, а жителей отправлять на выселки без права на полноценные денежные компенсации за квартиры», — написал Миронов.

Отметим, что обсуждением вопросов реновации в Петербурге займётся Общественный штаб. В конце этого месяца он должен собраться.