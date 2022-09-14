Ереван, , 16:22 — REGNUM В Армении 105 человек погибли в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Никол Пашинян Primeminister.am

Он пояснил, что это уточнённые данные на текущий момент. Ранее Пашинян сообщал, что потери армянской стороны составили 49 человек убитыми.

Напомним, в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов, заявляя, что их действия являются ответными.