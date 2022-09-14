Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM Телеканал The CW Television Network запустил в производство сериал «Рыцари Готэма» (Gotham Knights). Об этом 14 сентября сообщает The Collider, ссылаясь на продюсера Натали Абрамс.

Миша Коллинз Скриншот видео на YouTube

По данным издания, события шоу происходят после смерти Бэтмена — его приёмный сын и ещё несколько человек обвиняются в убийстве. Чтобы очистить своё имя, ему приходится объединить усилия с другими обвиняемыми, а именно с детьми злейших врагов Бэтмена.

Добавим, что в сериале сыграют Миша Коллинз, Оскар Морган, Тайлер ДиКьяра, Фэллон Смайт, Оливия Роуз Кигэн, Навия Робинсон, Анна Лор и Рахарт Адамс. Известно, что Коллинз исполнит роль Харви Дента, известного как Двуликий.

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