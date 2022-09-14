Лос-Анджелес, США, 14 сентября 2022, 16:22 — REGNUM Телеканал The CW Television Network запустил в производство сериал «Рыцари Готэма» (Gotham Knights). Об этом 14 сентября сообщает The Collider, ссылаясь на продюсера Натали Абрамс.
По данным издания, события шоу происходят после смерти Бэтмена — его приёмный сын и ещё несколько человек обвиняются в убийстве. Чтобы очистить своё имя, ему приходится объединить усилия с другими обвиняемыми, а именно с детьми злейших врагов Бэтмена.
Добавим, что в сериале сыграют Миша Коллинз, Оскар Морган, Тайлер ДиКьяра, Фэллон Смайт, Оливия Роуз Кигэн, Навия Робинсон, Анна Лор и Рахарт Адамс. Известно, что Коллинз исполнит роль Харви Дента, известного как Двуликий.
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