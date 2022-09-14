Грозный, , 16:21 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выпустил видеообращение, в котором решил успокоить «самых буйных и самых скептических комментаторов». Речь идёт об общественной реакции на «перегруппировку» Вооруженных сил России в Харьковской области, когда российским войскам пришлось отойти с занимаемых позиций и выровнять фронт по реке Оскол.

Рамзан Кадыров Gendargno

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Кадыров заявил, что российская армия в ходе проведения специальной военной операции никуда не отступает.

«В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — сказал Кадыров.

Глава Чечни в очередной раз заявил, что Россия в ходе спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы.

«А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», — поясняет Кадыров.

Политик рекомендуем всем гражданам России помочь в проведении СВО и восстановлении освобожденных территорий.

«В нашем большом государстве каждый может внести свою лепту: помочь добровольцам или же стать им, помочь восстанавливать мирную жизнь или хотя бы подбадривать наших бесстрашных бойцов в интернете», — сказал он.

При этом сам Кадыров отметил, что, будь его воля, он бы объявил в стране военное положение и применил бы против врагов любое вооружение, так как сегодня Россия очевидно воюет со всем блоком НАТО.

«Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал», — пояснил глава Чечни.