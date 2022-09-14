Кадыров: ВС России не отступают в ходе спецоперации
Грозный, 14 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выпустил видеообращение, в котором решил успокоить «самых буйных и самых скептических комментаторов». Речь идёт об общественной реакции на «перегруппировку» Вооруженных сил России в Харьковской области, когда российским войскам пришлось отойти с занимаемых позиций и выровнять фронт по реке Оскол.
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Кадыров заявил, что российская армия в ходе проведения специальной военной операции никуда не отступает.
Глава Чечни в очередной раз заявил, что Россия в ходе спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы.
Политик рекомендует всем гражданам России помочь в проведении СВО и восстановлении освобожденных территорий.
При этом сам Кадыров отметил, что, будь его воля, он бы объявил в стране военное положение и применил бы против врагов любое вооружение, так как сегодня Россия очевидно воюет со всем блоком НАТО.