Варшава, , 16:24 — REGNUM Около 40% польских домохозяйств, обогревающихся углем, не имеют его запасов на ближайший отопительный сезон, сообщает 14 сентября лаборатория CBOS со ссылкой на итоги опроса.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, 35% опрошенных заявили, что имеют «лишь небольшие запасы на предстоящий отопительный сезон», а 40% сообщили о полном отсутствии запасов угля.

«Только каждый одиннадцатый считает, что у него достаточно угля на весь отопительный сезон (9%), а каждый седьмой (15%) — что его запасы большие, но недостаточные», — указали авторы социологического опроса.

Кроме того, 79% участников опроса опасаются проблем с поставками угля в предстоящий отопительный сезон, а также переживают из-за непредсказуемых цен на уголь.

Отмечено, что социологический опрос проводился с 14 по 25 августа текущего года с участием 1043 респондентов.

Напомним, цена тонны угля в Польше достигает $640. При этом власти снизили требования к качеству угля из-за его недостатка.

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