Бишкек, , 16:21 — REGNUM Киргизия может стать образовательным кластером Туркестанского региона. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на всемирном форуме ректоров на тему «Роль университетов в построении национальной инновационной экосистемы».

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В нашей республике имеются отличные условия для работы местных и иностранных IT-специалистов. В конце концов, весь мир перейдет к цифровизации. Цифра — это скорость, но она не должна попасть в плохие руки», — подчеркнул он.

По словам высокопоставленного чиновника, экспорт образования в Киргизии имеет положительную динамику — среди студентов, обучающихся в киргизских вузах, иностранцы составляют 30,5%.

«Из них 44,7 тысячи — это молодежь из стран ближнего зарубежья. Из дальнего зарубежья у нас обучается около 25,8 тысячи студентов. Наибольшее количество студентов прибывают из Индии, Пакистана и Узбекистана, большинство которых обучаются по медицинским программам образования», — уточнил он.

Также глава правительства Киргизии отметил, что только студенты из этих трёх стран ежегодно платят за обучение в киргизских вузах в среднем более 4 млрд 771 млн сомов (около 3 млрд 588 млн рублей).