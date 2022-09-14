Вашингтон, 14 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Законодатели американского штата Западная Вирджиния одобрили законопроект, практически полностью запрещающий аборты, сообщает 14 сентября United Press International.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Законопроект поддержали обе палаты законодательного собрания штата, контролируемые республиканцами. Причем палата представителей проголосовала с результатом 77 против 17 в пользу запрета абортов, а Сенат — с результатом 22 против 7.

Введение законопроекта в силу остается за губернатором Западной Вирджинии Джимом Джастисом, который ранее подписывал и другие ограничения на аборты, а также поклялся «всегда защищать право на жизнь каждого нерожденного ребенка».

В случае подписания законопроекта Западная Вирджиния станет вторым штатом США, который введет запрет на аборты начиная с момента зачатия, делая исключения лишь в редких случаях изнасилования и инцеста, а также если жизнь беременной находится под угрозой. В прошлом месяце губернатор Индианы Эрик Холкомб первым подписал подобный закон.