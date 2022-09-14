Сочи, Краснодарский край, , 16:18 — REGNUM Движение транспорта будет временно перекрыто на участке Новороссийского шоссе в Сочи в связи с оползнем, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации города.

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В мэрии пояснили, что 13 сентября в результате обильных осадков активизировались оползневые процессы на участке Новороссийское шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа».

«В этой связи принято решение временно ограничить движение автотранспорта с полуночи 14 сентября», — уточнили в администрации города.

На место направлена комиссия для определения оперативной обстановки, динамики и выработки превентивных мер, после этого начнутся ремонтные работы.

В связи с ограничением движения на Новороссийском шоссе будет временно изменена схема движения двух маршрутов общественного транспорта — маршрута №49 и №115.