Рига, , 16:18 — REGNUM В Минобороны Латвии экономия энергоресурсов будет осуществляться за счет снижения интенсивности освещения и отопления в помещениях, сообщила пресс-служба ведомства.

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В министерстве подготовлен приказ министра обороны Артиса Пабрикса о мерах по экономии в оборонном секторе — начиная с отопления, электричества и заканчивая профилактическими работами.

Несмотря на рост цен на энергоресурсы, в министерстве пообещали, что на военных объектах меры безопасности будут реализованы на должном уровне. Это касается, например, освещения военных баз. Точно так же экономия энергоресурсов будет происходить без ущерба для содержания бронетехники и боевых кораблей.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил всем министрам и Государственной канцелярии подготовиться к реализации мер по энергосбережению в предстоящем отопительном сезоне.