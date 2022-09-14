Таллин, 14 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум.

markusspiske Бассейн

Из-за высоких цен на энергоносители временно могут закрыться городской бассейн Хаапсалу (северо-западная Эстония) и региональные СПА-центры и гостиницы Fra Mare и Hestia.

Об этом сообщило региональное издание Lааne Elu со ссылкой на члена правления спортивных баз Хаапсалу Сулева Варе. По его словам, расходы на энергию на базах сокращены до минимума, но экономия не помогла.

Счета за электричество в СПА-центре Fra Mare за год выросли в три раза. «Больше ничего сделать нельзя, разве что снизить температуру, но это возможно только в случае общественной договоренности», — сообщила руководитель спа Марет Суклес.

По словам руководителя СПА-центра при отеле Hestia Лаури Теорейна, все возможности для экономии были использованы еще в коронавирусный кризис, а расходы на электричество в августе 2022 года были в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Ранее о возможном закрытии на период рекордно высоких цен на электроэнергию сообщили СПА-центры северо-восточной и центральной Эстонии.