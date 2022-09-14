Уфа, 14 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Башкирии приступили к строительству участка федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью 65 км. Об этом 14 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Строительство дороги

Он сообщил, что 14 сентября является важным и долгожданным днем для жителей Чекмагушевского, Илишевского и Дюртюлинского районов, а также всей Башкирии.

«Мы приступаем к строительству участка федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью 65 км. Дорога пойдет в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Это очень хорошо — транзитный транспорт мы уведем от наших сел и деревень, что значительно улучшит экологическую обстановку», — пояснил он.

Хабиров отметил, что данный участок станет частью масштабного инфраструктурного проекта — скоростной магистрали Казань — Екатеринбург.

«Мы получим удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны. Новые импульсы получит и бизнес — дорога потребует строительства заправок, качественных объектов придорожного сервиса», — сообщил он.

Глава региона отметил, что работы планируют завершить в 2024 году.

«Трасса будет четырёхполосной. На ней предусмотрели строительство двух мостов, девяти путепроводов, шести транспортных развязок, 18 сельхозпроездов, 70 водопропускных труб», — сообщил Хабиров, подчеркнув, что большое внимание будет уделяться безопасности дорожного движения.

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