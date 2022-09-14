14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Приезд Зеленского в Изюм, судя по фотографиям, может быть очередной компьютерной графикой. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 16:35 — REGNUM Известие о том, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, общественность в социальных сетях восприняла однозначно: приехал попиариться и выслужиться перед своими западными хозяевами.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что мешает прихлопнуть вождишку берега свидомой кости?» — спрашивает Максим Сидоренко.

«Зеленский вместе со всем своим офисом припёрся в Изюм попиариться. Настрогали целую пафосную фотосессию, которая уже публикуется в западных СМИ. Что же мы видим на этих снимках? Отчёт для благодетелей из-за океана и ЕС с целью доказать, что ВСУ ещё на что-то способны, а президент Незалежной якобы бесстрашен. А то очень не вовремя в западной прессе снова начали появляться материалы о его коррупции…» — пишет телеграм-канал rlz_the_kraken.

«Мальчиш-плохиш, всё продал», — отозвалась о Зеленском Марина.

«Президент Зеленский приехал в Изюм при полном отсутствии населения. Наверно, уже все в концлагерях…» — поделился наблюдением Сергей К.

«Зеленский — главарь террористической банды, приехал на территории бывшей УССР. И он полностью подконтролен западным хозяевам. Много чести называть его президентом», — заметила Наталья Кррутко.

Владимир Зеленский в Изюме president.gov.ua

«Так его специально хозяева туда послали… в надежде, что РФ ракетами по нему жахнет — и… в клочья… и сразу беспорядки… а тут европейские гаранты безопасности возьмут управление страной под свой контроль… ну а дальше сами понимаете развитие событий… РФ не жахнул ракетами… обломали… везите его в другой город… может, там повезет», — иронизирует Игорь Рогатин.

«Зеленский вообще привык к гастролям. Он же по профессии актёр. Куда скажут, туда и едет выступать», — отмечает Дмитрий С.

«Прямо изюмил всех», — смеется Наталья.

«Компьютерная графика? Уже несколько раз замечал: фон и Зеленский несколько отличаются при детальном рассмотрении», — отметил Лев.

«Слушай, Зеленский, ты поезжай туда, где обстреливают ваши вэсэушники территории ДНР и ЛНР в Донбассе, Донецке, Луганске, Горловке! Поезжай туда и посмотри, заодно обрати внимание, каким оружием обстреливают», — советует Олег Сидоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября СМИ киевского режима сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Также в прессе опубликованы фотографии с ним из города.

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