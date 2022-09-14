Москва, , 16:08 — REGNUM С 24 февраля 2022 года на территории России закрылись уже 125 кинотеатров, что составляет 6% от их общего количества по стране. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и компании Comscore по кинопрокату в России.

Кинозал

«Может показаться, что 6% не так много, но нужно учесть, что это именно полностью закрытые кинотеатры, а не процент неработающих залов», — заявил гендиректор Comscore в России Роман Исаев. Он также добавил, что доля неработающих залов в России достигла 41%. В то же время главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отметил, что самые пессимистичные прогнозы касательно работы российских кинотеатров пока что не оправдались, однако никакого роста в сфере кинопроката в ближайшее время ждать не стоит.

Напомним, в марте 2022 года Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Sony Pictures и другие студии покинули Россию из-за начавшейся спецоперации. Подобное решение негативно отразилось на работе кинотеатров в России, существенно снизив суммарные сборы.

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