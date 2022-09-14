Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Разрушение последних объектов Конфедерации на памятниках вооруженных сил США, включая переименование девяти армейских постов, будет стоить более $62 миллионов, сообщает 14 сентября Washington Post со ссылкой на заявление специальной комиссии Конгресса.

Флаг Конфедерации

Данные цифры приводит группа экспертов, которой министерство обороны США поручило провести масштабный аудит. Речь идет о разрушении памятных объектов, которые увековечивают боевые подвиги тех, кто во время Гражданской войны боролся за сохранение рабства. По данным комиссии, на территории собственности ВС США насчитывается 1100 подобных объектов.

Напомним, что данная комиссия была создана через год после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США. Смерть Флойда спровоцировала войну массовых протестова, на фоне которых многие памятники времен Конфедерации были снесены.