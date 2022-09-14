Таллин, 14 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В ближайшие годы в Эстонии ожидается резкое сокращение финансирования содержания и развития государственных дорог. Об этом сообщил в своем пресс-сообщении госконтроль страны.

Oleg1959 Автодорога

Как следствие, отмечается в документе, Эстония не сможет выполнить свое обязательство перед Европейским союзом по надлежащему строительству шоссейных дорог Таллин — Пярну — Икла и Таллин — Тарту — Выру – Лухамаа к 2030 году.

Кроме того, в разы снизится объем работ по содержанию госдорог страны в порядке. По данным Техноцентра дорог (ASTeede Tehnokeskus), для обеспечения хотя бы удовлетворительного уровня всех дорог с высокой проходимостью необходимы 193 миллиона евро в год.

Но из бюджетной стратегии и финансового плана на 2022–2025 годы следует, что в 2022 году запланированный объем финансирования составит 141,8 млн евро, а к 2025 году финансирование уменьшится до 80,9 млн евро.

«Учитывая быстрый рост цен, можно предположить, что реальный объем дорожных работ в ближайшие годы уменьшится в несколько раз», — констатировал госконтролер Эстонии Янар Хольм.

По оценке Департамента транспорта, в результате сокращения финансирования на дорогах могут появиться такие дефекты, на приведение которых в порядок запланированного финансирования не хватит.

Госконтроль признает, что уменьшение денежных средств, предназначенных для строительства дорог, может ухудшить шансы Эстонии на достижение целей в области безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что правительство республики поставило цель в программе безопасности дорожного движения к 2025 году снизить среднее за три года число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 40 человек, денег на инвестиции, необходимые для этой цели, нет, подчеркивается в документе, подготовленном Госконтролем.