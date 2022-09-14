Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. День города в Ростове-на-Дону состоится без праздничного концерта и фейерверка. Об этом 14 сентября написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Василий Голубев

«Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить», — написал Голубев.

Программа Дня города в Ростове-на-Дону рассчитана на период с 15 по 18 сентября. Концерт с участием Олега Газманова и фейерверк планировались на 17 сентября. Однако в последние дни в телеграм-канале Голубева появилась масса комментариев от горожан с требованием отменить праздничные мероприятия, а вместо этого оказать помощь военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре отменили основные мероприятия к юбилею Краснодарского края. В Воронеже жители собирают подписи об отмене проведения Дня города, запланированного на 17 сентября.