Рязань, 14 сентября 2022, 16:08 — REGNUM Пациента, в глазу которого застряла ветка длиной около 12 см, прооперировали врачи Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе регионального минздрава.
Молодой человек поступил с бытовой травмой лица и глаза — деревянная ветка вошла в заднюю стенку глазницы и пазухи носа. Сначала врачи 2-го офтальмологического отделения ушили контузионный разрыв глазного яблока, а затем начали готовить пациента к сложнейшей операции. Хирургическое вмешательство проводили вместе с лор-специалистами.
Пациент пошёл на поправку, восстановительный период прошёл без осложнений.
Как сообщало ИА REGNUM, хирурги Рязанской ОКБ успешно проводят эндопротезирование с помощью робота-ассистента.
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