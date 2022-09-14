Рязань, , 16:08 — REGNUM Пациента, в глазу которого застряла ветка длиной около 12 см, прооперировали врачи Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Операция Пресс-служба правительства Хабаровского края

Молодой человек поступил с бытовой травмой лица и глаза — деревянная ветка вошла в заднюю стенку глазницы и пазухи носа. Сначала врачи 2-го офтальмологического отделения ушили контузионный разрыв глазного яблока, а затем начали готовить пациента к сложнейшей операции. Хирургическое вмешательство проводили вместе с лор-специалистами.

«Три часа внештатные специалисты области по офтальмологии и оториноларингологии Александр Колесников и Дмитрий Пшенников, а также офтальмохирург Ирина Кирсанова вели операцию. Врачам удалось достать фрагмент ветки длиной около 12 см и диаметром около трёх сантиметров через полость рта, без лишних разрезов и выпиливания кости», — пояснили детали операции в минздраве.

Пациент пошёл на поправку, восстановительный период прошёл без осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, хирурги Рязанской ОКБ успешно проводят эндопротезирование с помощью робота-ассистента.

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