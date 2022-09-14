Ереван, , 16:06 — REGNUM Армения потеряла в боях с вооружёнными силами Азербайджана 105 человек. Об этом 14 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Когда мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, мы имеем в виду, что он также установил контроль над определённой территорией, поэтому мы обратились в ОДКБ», — добавил Пашинян.

Напомним, накануне Пашинян сообщил о 49 погибших в боях на границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан готов передать Еревану до 100 тел армянских военных