Ереван, 14 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Армения потеряла в боях с вооружёнными силами Азербайджана 105 человек. Об этом 14 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Когда мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, мы имеем в виду, что он также установил контроль над определённой территорией, поэтому мы обратились в ОДКБ», — добавил Пашинян.

Напомним, накануне Пашинян сообщил о 49 погибших в боях на границе.