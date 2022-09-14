Астана, 14 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Из-за антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза логистические цепочки оказались нарушены. Об этом заявил экс-директор Института стратегических исследований при президенте Казахстана, политолог Булат Султанов, передаёт «Turanpress. kz».

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Эксперт обратил внимание на то, что в разгар пандемии коронавируса западные политики активно ратовали за скорейшее восстановление связей. При этом, когда впоследствии Запад обрушил на Россию санкции, транспортные потоки фактически были перекрыты, но теперь никто уже даже не заикается об их восстановлении.

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Булат Султанов «Экономика изнасилована политикой, экономика стала жертвой, а насилия не простит ни одна женщина. Рано или поздно, думаю, ситуация выправится, но рубцы останутся. Нынешнее положение не выгодно ни Европе, ни Азии, единственный выгодополучатель в данном случае — это США».

Говоря о внешнеторговых возможностях Казахстана, Булат Султанов отметил, что географическое положение республики определяет векторы её сотрудничества.

«Казахстан может выйти на морские торговые пути благодаря хорошим отношениям с Россией и Китаем. Сейчас мы столкнулись с проблемой транспортировки товаров через Россию, поэтому Казахстан должен стремиться стать транспортно-логистическим центром на стыке Европы и Азии. Во время конфликта Запада и Востока задача Казахстана — быть мостом», — подытожил он.

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