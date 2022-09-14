Страсбург, Франция, 14 сентября 2022, 16:05 — REGNUM Счета за газ и свет предложила отправлять российскому руководству председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября на пленуме Европейского парламента.
Реагируя на заявление евродепутата от Франции Манон Обри, которая привела счета за коммунальные услуги в доказательство плохой ситуации с энергоснабжением, фон дер Ляйен сказала: «Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение».
Напомним, ранее с аналогичной идеей выступил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, посоветовавший согражданам «отправлять счета за электричество [президенту России Владимиру] Путину».
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