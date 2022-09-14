Страсбург, Франция, , 16:05 — REGNUM Счета за газ и свет предложила отправлять российскому руководству председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября на пленуме Европейского парламента.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2019 – Source EP

Реагируя на заявление евродепутата от Франции Манон Обри, которая привела счета за коммунальные услуги в доказательство плохой ситуации с энергоснабжением, фон дер Ляйен сказала: «Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение».

Напомним, ранее с аналогичной идеей выступил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, посоветовавший согражданам «отправлять счета за электричество [президенту России Владимиру] Путину».

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