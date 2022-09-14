Магнитогорск, Челябинская область, 14 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области арестованы задержанные ранее замглавы города и директор муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колючая проволока

Обвинение потребовало заключить этих граждан под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство.

Как сообщало ИА REGNUM, обоим вменяют получение взятки. Следователи считают, что не менее 1,5 млн рублей им дал директор одной из фирм за помощь с заключением контрактов.