Брюссель, 14 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Электропотребление в Евросоюзе должны быть снижено на 10% до 31 марта 2023 года. С таким предложение выступила Европейская комиссия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

Как отмечено в тексте инициативы по борьбе с острым энергетическим кризисом в Евросоюзе, опубликованном 14 сентября, государства Европейского союза должны стремиться к реализации мер по снижению общего потребления электроэнергии не менее чем на 10% до 31 марта 2023 года. Также предлагается сокращать потребление на 5% в часы «пиковой стоимости» электроэнергии.

Такие меры помогут привести к сокращению потребления газа примерно на 1,2 млрд кубометров газа за четыре месяца.

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ЕК также предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне €180 за МВт·ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может получить более 140 миллиардов евро за счёт ограничения доходов производителей электроэнергии с низкими издержками, дабы смягчить инфляционные потрясения для своих граждан.

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