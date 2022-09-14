Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Барабанщик группы The Black Keys Патрик Карни и его супруга, певица Мишель Бранч, решили на время приостановить свой бракоразводный процесс. Об этом 14 сентября пишет TMZ.

The Black Keys Скриншот YouTube

Пара попросила суд о паузе как минимум на шесть месяцев. За это время Карни и Бранч планируют работать над своими отношениями.

Ранее Мишель Бранч обвинила Патрика Карни в измене, после чего её арестовали за домашнее насилие, однако отпустили под залог. У пары двое детей, одному из которых ещё нет года.

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