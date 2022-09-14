Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 15:35 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,38%, до $92,82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Поезд с нефтью Roy Luck

«В минусе практически все товарные позиции, кроме платины. На сырьевых рынках реагируют на данные о новом ускорении инфляции в США, которое повышает вероятность того, что регулятор сократит денежное предложение, подняв ставку на 0,75-1 процентный пункт.

Также негативно на котировки нефти повлияли данные по запасам в США от американского института нефти, показавшие неожиданный рост запасов на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения.

Сегодня выйдут данные от минэнэрго США, которые могут также оказать негативное влияние на котировки», — предполагает эксперт.

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