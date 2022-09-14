Самара, 14 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Вопрос реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере модернизации первичного звена здравоохранения прорабатывают в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что за пять лет в области реализовали около десяти проектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства, что позволило создать 1220 рабочих мест.

Так, в рамках государственно-частного партнерства в г. Самаре был создан центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, который является одним из крупнейших центров в стране.

Помимо этого, в рамках государственно-частного партнерства в регионе были созданы диализные центры на базе Сызранской центральной городской больницы и Самарской городской больницы № 10, построены центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тольятти и Самаре.

Отмечается, что кроме этого был проведен капитальный ремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в Самарской городской клинической больнице № 2 имени Н. А. Семашко, в отделении стерилизации и пищеблоках Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Благодаря государственно-частному партнерству в Самаре был возведен многофункциональный госпиталь.

«Опыт Самарской области в сфере ГЧП — один из лучших в стране, и мы готовы делиться своими наработками с коллегами из других регионов», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что в настоящее время специалисты прорабатывают вопрос реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства в сфере модернизации первичного звена здравоохранения.