Смоленск, 14 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Смоленске начнётся с 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава города Андрей Борисов. Первыми тепло начнут получать детсады, школы и больницы, а затем теплоноситель начнёт поступать в жилые дома.

«Запуск отопления осуществляется в несколько этапов. Это необходимо, чтобы провести обязательные регулировки, развоздушивание систем отопления и иные сопутствующие мероприятия», — уточнили в мэрии.

Полностью подключить отопление планируется в течение двух недель.