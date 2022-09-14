Баку, 14 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Лидеры маленьких стран с их мелкими политическими амбициями могут втянуть в конфликт очень крупные государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

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«Мы видим, что сегодня находимся в состоянии предначала огромного, глобального мирового конфликта. Сейчас всё очень и очень напряжённо и опасно. Откуда он начнётся — с бывш. УССР, или с Нагорного Карабаха или со столкновения с Азербайджаном? Всегда крупные конфликты разворачиваются из-за мелких амбиций, таких маленьких политических игроков-недобаринов, какНикол Пашинян илиИльхам Алиев. И крупные и очень крупные политические игроки, такие, как США и Россия, вообще-то должны дать им «по шапке» и привести их в чувство. Потому что воевать ни за Армению, ни за Азербайджан крупные страны не должны. Крупные страны должны их привести к ответственности. И здесь прекрасна позиция Франции, которая дала понять Азербайджану, что он неправ. Вот сейчас все должны заняться тем, что объяснить Азербайджану и Армении, что их конфликт — это ещё одна искра у пороховой бочки. И это всё может вылиться в очень серьёзное противостояние», — сказал эксперт.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли серьёзные вооружённые столкновения, повлекшие жертвы.