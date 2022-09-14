Москва, , 15:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил санитарно-эпидемиологическую службу РФ с юбилеем и отметил её выдающуюся роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал 12 сентября на мероприятии в честь 100-летия Роспотребнадзора.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я имею в виду всю страну — все прочувствовали это в связи с пандемией коронавируса. И особенно в самый острый, тяжёлый период — в начале. Когда не только наша страна, но и весь мир почти ничего не знали об этом вирусе, о его особенностях», — заявил Путин.

«Внезапно нагрянувшая страшная, без всякого преувеличения, эпидемия стала вызовом всему человечеству. И в России первой на борьбу с ней поднялась именно ваша служба», — указал президент.