Цена на газ в Европе поднялась до $2250 за тысячу кубометров
Лондон, 14 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Газ в ходе биржевых торгов в Европе 14 сентября поднялся в цене до $2250 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
В начале торгов октябрьские фьючерсы находились у отметки около $2075 за тысячу кубометров. Сначала котировки несколько снизились, но затем стали ускоренно расти. К 15:14 мск цена находилась у отметки в $2250.
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