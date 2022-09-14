Лондон, 14 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Газ в ходе биржевых торгов в Европе 14 сентября поднялся в цене до $2250 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В начале торгов октябрьские фьючерсы находились у отметки около $2075 за тысячу кубометров. Сначала котировки несколько снизились, но затем стали ускоренно расти. К 15:14 мск цена находилась у отметки в $2250.

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