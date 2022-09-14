Таллин, 14 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум.

Admgor.nnov.ru Автобусы

Общественный транспорт остается самым важным средством передвижения для жителей столицы — им пользуется 81% горожан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщил эстонский портал stolitsa. ee.

За два последних года доля таких таллинцев выросла на 4%. Чаще всего люди выбирают для передвижения автобусы, которыми пользуются 32% ежедневных пользователей, за ними в равной степени следуют троллейбусы (8%) и трамваи (8%).

Ожидается, что в 2022 году число пассажиров общественного транспорта может приблизиться к уровню до пандемии коронавируса, то есть до 100 млн пассажиров. На увеличении числа пассажиров сказывается и заметный рост цен на автотопливо.

Представители городских властей, комментируя результаты опроса, отметили, что автобусы, трамваи и троллейбусы каждый день начинают свой путь в 5 утра и заканчивают в полночь.

В сентябре нынешнего года таллинские власти проводят кампанию по популяризации общественного транспорта. Для школьников в сентябре возобновило работу движение специальных школьных автобусов по трем маршрутам.