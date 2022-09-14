Мурманск, 14 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На Кольской ГМК в ходе пожара загорелись реагенты. Об этом сообщил гендиректор предприятия Евгений Борзенко.

ГУ МЧС РФ по Самарской области Тушение пожара

«Сегодня 14 сентября 2022 года ориентировочно в 9 утра произошло возгорание реагентов в кобальтовом отделении на участке экстракции кобальта цех электролиза никеля №2 Кольской ГМК. Персонал, находящийся на смене, был оперативно выведен с рабочих мест, пострадавших нет. Информация передана в службы МЧС России и оперативно организовано пожаротушение» , — сказал Борзенко, комментируя происшествие на производстве.

В настоящее время пожар локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания на Кольской ГМК составила 600 кв метров.