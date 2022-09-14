Брюссель, , 15:54 — REGNUM С официальным предложением снизить потребление электричества в Европейском союзе на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы его пикового потребления выступила Еврокомиссия. Об этом 14 сентября говорится в распространенном ЕК тексте инициативы по борьбе с острым энергетическим кризисом в Европе.

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«Еврокомиссия предлагает [странам Евросоюза взять на себя] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что сокращение электропотребления будут рассчитывать исходя из средних показателей на протяжении последних пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарского министра энергетики Розена Христова заявила, что интерконнектор, соединяющий газопроводные системы Болгарии и Греции, начнет свою работу в полномасштабном режиме с 1 октября текущего года.