Москва, 14 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В США спрос на рабочую силу высок, зарплаты продолжают расти, во многом формируя ту самую инфляцию спроса, с которой и борется ФРС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Представители ФРС уже сообщали, что для борьбы с ускоряющейся ключевой инфляцией требуется сократить спрос и создать условия для рецессии американской экономики, — сказал Дорофеев. – По всем признакам пока все к этому и идет. Мы ожидаем, что повышение ставки ФРС в совокупности с сокращением баланса ФРС потенциально может привести к коррекции индекса S&P 500 до уровня 2100 п. на горизонте одного года, что на 47% ниже его текущих значений. Безусловно, это будет зависеть о дальнейшей макроэкономической информации о развитии экономики США, которая поступает почти каждую неделю».

При этом, Дорофеев призвал не забывать о ситуации на рынке труда США, который остается очень сильным.

«И пока он остается таковым, экономику США сложно довести до рецессии, так как спрос на рабочую силу высок, зарплаты продолжают расти, во многом формируя ту самую инфляцию спроса, с которой и борется ФРС сегодня», — подытожил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, участники американского фондового рынка проявляют нервозность, связанную с разгоняющейся инфляцией.