Баку, , 15:52 — REGNUM Азербайджан готов в односторонне порядке передать Армении до 100 тел погибших в ходе боёв на границе. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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По данным ведомства, таким образом азербайджанская сторона хочет показать, что поддерживает гуманизм и международное право. Об этой инициативе сообщили в Международный комитет Красного Креста.

Напомним, 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что входе столкновений на границе с Азербайджаном погибли 49 человек. В Баку 14 сентября сообщили о гибели 50азербайджанских бойцов.

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