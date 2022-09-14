Москва, , 15:51 — REGNUM Центральный банк РФ, скорее всего, вновь понизит ключевую ставку, но не больше чем до 7,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Растет геополитическая напряжённость, усилились угрозы ужесточения санкций в отношении российских энергоносителей, а это прямой путь к ускорению инфляции в мире, — сказал Ковригин. — Инфляционные показатели США и Европы выглядят весьма высокими. Учитывая акцент российского регулятора на борьбе с инфляцией, можно сказать, что он будет постепенно сворачивать политику последовательного снижения ключевой ставки».

Однако, как подчеркнул экономист, инфляцию вряд ли можно сдерживать такой политикой, так как причинами роста цен является увеличение издержек.

«Поэтому вполне можно допустить, что снижение ключевой ставки до 5-5,5% инфляцию не разгонит», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на сегодняшний день причин для снижения ключевой ставки ЦБ РФ не очень много.

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