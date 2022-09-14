Москва, , 15:50 — REGNUM Участники американского фондового рынка проявляют нервозность, связанную с разгоняющейся инфляцией и запаздыванием монетарных властей США с регулированием этого вопроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о падении американского фондового рынка.

Фондовый рынок

«Снижение на 5% за торговую сессию можно назвать достаточно сильным для американских рынков, — сказал Дорофеев. — Индекс волатильности VIX остается на значениях выше среднего (выше 25), что указывает на нервозность участников, связанную с разгоняющейся инфляцией и запаздыванием монетарных властей в регулировании этого вопроса. Капитализация фондового рынка США сократилась почти на 20% с начала текущего года по индексу S&P 500. По сравнению с российским ММВБ мы не можем назвать данное снижение «потрясением для рынка акций США». С нашей точки зрения пока это выглядит как естественная коррекция, связанная с переоценкой ожиданий участников рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 сентября резким снижением.

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