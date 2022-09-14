Лондон, , 15:50 — REGNUM Пользователи Сети обсуждают фотографии с церемонии прощания с покойной королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом 14 сентября пишет The Sun.

Меган Маркл Govt.nz

Владельцы аккаунтов в Twitter обратили внимание на фото с Меган Маркл, у которой под платьем на уровне талии заметили прямоугольный предмет. Пользователи предположили, что она пронесла под одеждой «подслушивающее устройство» для записи происходящего для своего реалити-шоу на Netflix. Однако, как отмечает издание, представитель герцогини Сассекской опроверг эти утверждения.

ИА REGNUM напоминает, что Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. Королеве было 96 лет.

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