Шарья, Костромская область, 14 сентября 2022, 16:30 — REGNUM Работы по благоустройству парка «Музей леса» в Шарье, названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области, завершает в течение 10 дней. Об этом на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым заявил глава города Эдуард Неганов.
Ранее парк обещали открыть к Дню города — 7 августа. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор парка Алла Сазанова, заминка произошла из-за задержек с поставками материалов.
Торжественного открытия парка, скорее всего, не будет. Напомним, общественное пространство хотели благоустроить к августу 2021 года. Первый подрядчик затягивал работы, поэтому с ним расторгли контракт. После этого за объект взялась другая компания — ярославский «Фаворит». Однако и она затянула исполнение — по условиям контракта работы должны были завершиться 1 июля 2022 года. За просрочки подрядчику выставили 800 тысяч рублей штрафа, из которых он выплатил лишь 50 тысяч.
В 2020 году проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На благоустройство общественного пространства выделили 100 млн рублей, 70 из которых городу выделила федерация. В ходе благоустройства парк разделили на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий выставочных проектов. Самый заметный объект парка — стеклянный шарокупол для проведения торжеств.
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