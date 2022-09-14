Шарья, Костромская область, , 16:30 — REGNUM Работы по благоустройству парка «Музей леса» в Шарье, названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области, завершает в течение 10 дней. Об этом на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым заявил глава города Эдуард Неганов.

Так парк «Музей леса» в Шарье выглядит сейчас Алла Сазанова

Ранее парк обещали открыть к Дню города — 7 августа. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор парка Алла Сазанова, заминка произошла из-за задержек с поставками материалов.

«Парк готов на 98%. Задержка произошла из-за того, что подрядчику не хватило материала на покрытие кольцевой прогулочной дорожки гранитным отсевом. Его к нам везут из Карелии и Урала, и не всегда материал есть в наличии. Сегодня и завтра его уже отгрузят, и работы можно будет завершить. Кроме этого, остались последние штрихи — посев травы и уборка мусора», — рассказала Сазанова.

Торжественного открытия парка, скорее всего, не будет. Напомним, общественное пространство хотели благоустроить к августу 2021 года. Первый подрядчик затягивал работы, поэтому с ним расторгли контракт. После этого за объект взялась другая компания — ярославский «Фаворит». Однако и она затянула исполнение — по условиям контракта работы должны были завершиться 1 июля 2022 года. За просрочки подрядчику выставили 800 тысяч рублей штрафа, из которых он выплатил лишь 50 тысяч.

В 2020 году проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На благоустройство общественного пространства выделили 100 млн рублей, 70 из которых городу выделила федерация. В ходе благоустройства парк разделили на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий выставочных проектов. Самый заметный объект парка — стеклянный шарокупол для проведения торжеств.

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