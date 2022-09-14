Москва, , 15:49 — REGNUM В Германии к 2023 году помимо дефицита сырья и продовольствия, есть риск возникновения дефицита по всё более широкой номенклатуре продукции и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это объясняется тем, что при негативном развитии событий есть опасность массового закрытия предприятий промышленности и сферы услуг по причине невозможности продолжать деятельность из-за запредельно высоких издержек и снижения платежеспособного спроса, что может поставить под удар рентабельность деятельности во многих отраслях экономики, — сказал Мастеров. — И даже при менее негативных сценариях развития событий маловероятно, что странам ЕС удастся быстро решить проблему дефицита сырья и сельхозпродукции при сохранении антироссийских санкций. Следовательно, можно предположить, что странам ЕС и ФРГ в частности придется столкнуться со всё более усугубляющейся проблемой роста цен, с сохранением соответствующих тенденций и в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в ФРГ сохранится в диапазоне 7–10%.

Читайте ранее в этом сюжете: Сможет ли Германия избежать двузначной инфляции? Прогноз экономиста