Москва, 14 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Германии к 2023 году помимо дефицита сырья и продовольствия, есть риск возникновения дефицита по всё более широкой номенклатуре продукции и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Это объясняется тем, что при негативном развитии событий есть опасность массового закрытия предприятий промышленности и сферы услуг по причине невозможности продолжать деятельность из-за запредельно высоких издержек и снижения платежеспособного спроса, что может поставить под удар рентабельность деятельности во многих отраслях экономики, — сказал Мастеров. — И даже при менее негативных сценариях развития событий маловероятно, что странам ЕС удастся быстро решить проблему дефицита сырья и сельхозпродукции при сохранении антироссийских санкций. Следовательно, можно предположить, что странам ЕС и ФРГ в частности придется столкнуться со всё более усугубляющейся проблемой роста цен, с сохранением соответствующих тенденций и в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в ФРГ сохранится в диапазоне 7–10%.