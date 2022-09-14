Москва, , 15:48 — REGNUM Идея хранить сбережения в рублях высказывается представителями Минфина России далеко не впервые, заявил корреспонденту генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

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«Об этом говорил еще Алексей Кудрин в 2007 году, когда он возглавлял это ведомство. Однако последующие события неоднократно давали сторонникам вложений в валюту серьёзные аргументы в пользу их правоты.

Правда, заработали они на этих вложениях немного, зато не теряли в покупательной способности своих сбережений существенно меньше тех, кто держал накопления в рублях.

Да и сам Минфин, продолжавший запасать доллары и евро в своих фондах в рамках бюджетного правила немало способствовал ослаблению рубля к этим валютам.

В результате валютные резервы России оказались заморожены, а рубль укрепился. Но вряд ли он продолжит крепнуть, поскольку тот же МинФин планирует возобновить валютные интервенции, только на этот раз предполагается скупать юань, турецкую лиру и саудовский дирхам.

Так что, с учетом предложения выбирать валюты дружественных стран выбор у россиян невелик — лира и дирхам не очень ликвидны, так что остается юань или номинированные в юане облигации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

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