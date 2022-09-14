Луганск, , 15:48 — REGNUM Образовательные учреждения Краснодона и района готовы встречать отопительный сезон.

Ремонт школы Алексей Колчин, ИА REGNUM

В учебно-воспитательном комплексе поселка Северного установлена новая котельная, а в Краснодонской школе № 4 к сезону дождей подготовили кровлю. В Северном УВК трудится бригада подрядчиков из Луганска, к работам приступили еще в июле. Сейчас подключение новой котельной уже находится на финальном этапе.

«На данный момент уже установлена мини-котельная, проложены трубы газопровода теплотрассы, планируется еще подключение к водопроводу, к электропитанию и обеспечение диспетчерской связи», — сообщила журналистам директор УВК Марина Несина. В 4-й школе сейчас активно готовят к открытию новый компьютерный класс. Компьютерные классы оборудуются в соответствии с требованиями госдандартов РФ. В школу уже завезена компьютерная техника, мебель, а также будет установлено новое оборудование. Современные компьютерные классы в этом году получат 4-я, 1-я и 6-я школы Краснодона.

Капительный ремонт производят тюменские строители.