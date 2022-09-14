Москва, , 15:47 — REGNUM До тех пор, пока жители РФ, не желающие расставаться с привычными, но ушедшими брендами, будут готовы переплачивать за них, цены продолжат расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Традиционно осенью спрос на бытовую технику и электронику оживляется, — сказала она. — Однако в 2022 году он чуть меньше обычного за счёт мартовских высоких продаж. Но и удовлетворение этого спроса сопряжено с рядом трудностей, и проблема дефицита чипов и неона — одна из них. Для Пекина и Тайваня они стали экономическим орудием. Исчерпание складских запасов неона приведет к тому, что добрая половина заводов по производству микрочипов просто не сможет работать. А в ЕАЭС свободного к продаже товара остается всё меньше. «Недружественные» страны не спешат наращивать туда поставки, а существующие объёмы не способны удовлетворить потребности российских покупателей».

По ее словам, посредники из третьих стран, почуяв неудовлетворенный спрос, поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит всё, что угодно».

«До тех пор, пока жители РФ, не желающие расставаться с привычными, но ушедшими брендами, будут готовы переплачивать за них, цены будут расти. С учётом новых вызовов техника может подорожать на 10-15%», — подытожила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что к концу 2022 года российский рынок электроники может как восстановиться, если сохранится политико-экономический статус-кво, так и просесть, если ведущие недружественные страны будут ужесточать контроль за товародвижением.

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