Канберра, , 15:47 — REGNUM В Сеть выложили трейлер криминального триллера «Незнакомец» режиссёра Томаса М. Райта. Об этом пишет портал Concrete Playground.

Джоэл Эдгертон Цитата из трейлера к/ф «Незнакомец» режиссёра Томаса М. Райта

Ролик знакомит зрителей с полицейским под прикрытием Марком (Джоэл Эдгертон), который становится участником специальной операции по поимке серийного убийцы. Выход картины намечен на 19 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стартовали съёмки ремейка хоррора «Незнакомцы» с Мэделин Петш. Постановщиком новой версии картины выступит Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).

Читайте ранее в этом сюжете: Сэм Мендес считает, что новым режиссёром «бондианы» должна стать женщина