Казань, 14 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Затраты на приобретение учебников для школ увеличат в Татарии в 2023 году. Соответствующий законопроект перед депутатами представил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Советский плакат, 1959 год Учебник русского языка

«Индекс-дефлятор по нормативам на 2023 год составляет 10%», — сказал он.

Для расчетов затрат на образование в бюджете РТ нормативы принимаются ежегодно, пояснил глава минобрнауки РТ. В этом году приобретение учебников для школ было отражено впервые. С 2023 года муниципалитеты получат выплаты из республиканского бюджета на закупку учебников образовательных организаций. При этом останется возможность централизованной закупки пособий и книг.

Затраты на покупку учебников для одного школьника в 2022 году составили 1466 рублей. С 2023 года суммы значительно вырастут. Так, на покупку учебников для начальных классов выделят 1358 рублей, с 5 по 9-й класс — 2071 рубль, старшеклассникам — 2589 рублей.

«Это существенное повышение затрат на учебники на одного учащегося. Федеральный перечень учебников должен соблюдаться, мы это будем контролировать», — заключил Хадиуллин.

Отмечается, что республика в 2020 году занимала последние позиции в ПФО по затратам на учебники. В прошлом году Татария за счет дополнительного финансирования оказалась на третьем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2022 году базовый «набор первоклассника» (одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности) составила около 18,7 тыс. рублей для мальчика и более 21,7 тыс. рублей — для девочки.

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